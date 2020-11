W jaki sposób założyć konto demo u brokera Forex?

Jak otworzyć konto Demo na rynku Forex?

Założenie rachunku demo Forex jest bardzo proste. Większość brokerów wymaga podania tylko podstawowych danych takich jak: adres email (na który dostaje się informacje na temat logowania do konto demo), imię (czasami nazwisko) oraz numer telefonu. Czasami brokerzy forex oferują także możliwość wyboru wirtualnej kwoty pieniężnej, która znajdzie się na rachunku.

Dlaczego najpierw warto założyć konto demonstracyjne?

Przed przystąpieniem do realnego inwestowania na rynku Forex prawdziwych pieniędzy inwestor powinien dokładnie poznać środowisko inwestycyjne danej platformy handlowej w celu uniknięcia błędów podczas realnego handlu (czytaj uniknięcia głupiej straty pieniędzy).

Konto demonstracyjne Forex jest DARMOWE i niezobowiązujące do realnego handlu. Na rachunek demonstracyjny otrzymujemy wirtualne środki pieniężne np. 500 000 zł, na których możemy ćwiczyć swoje pierwsze kroki w handlu na rynku walutowym Forex oraz deratywów CFD. Większość brokerów oferuje możliwość wyboru ilości wirtualnych środków na koncie demonstracyjnym, a także walutę bazową rachunku (np. PLN, USD, EUR, GBP itd.)

Najpopularniejszą platformą handlową demo jest Metatrader 4 lub 5, cTrader, jForex lub autorskie platformy danego brokera. Większość inwestorów korzysta w platformy Metatrader, która dostępna jest zarówna na komputery stacjonarne oraz w formie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.



U jakiego brokera najlepiej założyć konto demonstracyjne?

Wybór zależy oczywiście tylko i wyłącznie od indywidualnego wybóru tradera. UWAGA: O ile wybór brokera w celu założenia rachunku demonstracyjnego Forex ma małe znaczenie (w końcu jest to tylko "zabawa" za wirtualne pieniądze) to założenie realnego rachunku inwestycyjnego u brokera musi być już przemyślanym i świadomym wyborem inwestora, który weźmie pod uwagę różne aspekty takie jak np. bezpieczeństwo środków i regulacje, prowizje i opłaty, model rynkowy brokera, oferowane instrumenty, narzędzia wspomagające handel, zaplecze edukacyjne, oferowane platformy transakcyjne itp.

Przykładowe rachunki demonstracyjne można założyć np. u brokera:

• X-Trade Brokers

• Admiral Markets

• XM

• AvaTrade

• IC Markets

• DukasCopy

• Plus500

• BlackBull Markets

• eToro

Konto demonstracyjne odzwierciedla rzeczywiste ceny i warunki handlowe panujące na rynku oraz możliwości związane z operacjami kupna/sprzedaży danych instrumentów, ale na wirtualnych środkach pieniężnych. Jest to doskonały sposób nauki i obsługi danej platformy handlowej przed przystąpieniem do inwestowania realnych środków. Pamiętaj: Im więcej nauczysz się przed realnym handlem tym lepiej dla Ciebie! Pamiętaj także o ryzyku związanym z inwestowaniem na rynku Forex i bądź tego cały czas świadomy. Wykorzystaj możliwość przetestowania platformy oraz danego brokera Foreks, przed przystąpieniem do prawdziwego handlu.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.